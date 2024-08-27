الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، بيوت عزاء المرحومين، في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر الخزاعلة والعبداللات وأبو طالب، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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