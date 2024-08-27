الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الخزاعلة بوفاة الدبلوماسي هشام خليل القرعان الخزاعلة، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة الحاج محمد فالح العبداللات، وإلى عشيرة أبو طالب بوفاة امل محمود الطوالبة، زوجة أسامة فخري أبو طالب.

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