الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

ونقل العيسوي لوالدة الطفلة، التي ترافقها في رحلة علاجها، تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتوفير كل ما يلزم لها من رعاية صحية.
واستمع العيسوي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن الوضع الصحي للطفلة، التي ترقد على سرير الشفاء، وباتت تتماثل للشفاء بعد خضوعها أمس لعملية جراحية ناجحة.
من جهتها، عبرت والدة الطفلة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك على توجيهاته بنقل طفلتها لتلقي العلاج في الأردن .
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