الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، على الوضع الصحي للطفلة لميس العطار، التي تم إجلاؤها برا، أمس الأول، بتوجيهات ملكية، من منطقة دير البلح في قطاع غزة للعلاج في مدينة الحسين الطبية.

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ونقل العيسوي لوالدة الطفلة، التي ترافقها في رحلة علاجها، تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتوفير كل ما يلزم لها من رعاية صحية.



واستمع العيسوي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن الوضع الصحي للطفلة، التي ترقد على سرير الشفاء، وباتت تتماثل للشفاء بعد خضوعها أمس لعملية جراحية ناجحة.