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الديوان الملكي يعزي آل عوض

العيسوي يعزي آل عوض
العيسوي يعزي آل عوض
الأحد، 22-09-2024 05:46 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم الأحد، إلى آل عوض بوفاة حسان محمود عوض.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة آل عوض، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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