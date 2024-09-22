الديوان الملكي يعزي آل عوض

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة آل عوض، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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