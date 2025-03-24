الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الأبيض في لواء الحسا، بمحافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر الحجايا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة فريال محمد الخريسات زوجة جمال سلامة القرعان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
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