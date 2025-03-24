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الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان

العيسوي
العيسوي
 
الإثنين، 24-03-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا بوفاة فواز عودة غيث الهدايات الحجايا، شقيق العين عاطف الحجايا، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر السابق، و محافظ عجلون نايف الحجايا.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة الأبيض في لواء الحسا، بمحافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر الحجايا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.


كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة فريال محمد الخريسات زوجة جمال سلامة القرعان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

 
 
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