الديوان الملكي يعزي الفاعوري وأبو ضريس

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الفاعوري وأبو ضريس، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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