الديوان الملكي يعزي الفاعوري وأبو ضريس

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة عادل الفاعوري، وإلى عشيرة أبو ضريس بوفاة المرحومة جهاد الرضوان أبو ضريس، أرملة الحاج محمد أبو ضريس.

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