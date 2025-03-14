 
الجمعة 2025-03-14 05:39 م
 




            

        








    

        

        

             الديوان الملكي يعزي الفاعوري وأبو ضريس
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                العيسوي
            
                

                    العيسوي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        04:22 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة عادل الفاعوري، وإلى عشيرة أبو ضريس بوفاة  المرحومة جهاد الرضوان أبو ضريس، أرملة الحاج محمد أبو ضريس.
اضافة اعلان

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الفاعوري وأبو ضريس، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
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                                مدينة البترا
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء في البترا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العيسوي
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                             الديوان الملكي يعزي الفاعوري وأبو ضريس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نقود
                            
                    
                    

                        
                            خاص بالوكيل
                        
                        
                            توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علم مصر
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            3 شركات أردنية تفوز بمسابقه الأهرام لزيت الزيتون 
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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