الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه، وعموم عشيرة العبيدين، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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