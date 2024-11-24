الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة العبيدين بوفاة موسى مرزوق جقامة العبيدين. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه، وعموم عشيرة العبيدين، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.