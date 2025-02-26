الديوان الملكي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوران، بوفاة المحافظ السابق حسام ممدوح العوران، شقيق العميد المتقاعد رائد العوران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الضلاعين، بوفاة الدكتور خازر، شقيق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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