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الديوان الملكي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين
العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين
الأربعاء، 26-02-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لعشيرتي العوران والضلاعين.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوران، بوفاة المحافظ السابق حسام ممدوح العوران، شقيق العميد المتقاعد رائد العوران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الضلاعين، بوفاة الدكتور خازر، شقيق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
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