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الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف

الملكة زين الشرف، طيب الله ثراها
الملكة زين الشرف طيب الله ثراها
 
الجمعة، 25-04-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري-   تصادف يوم غد السبت الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة المغفور لها بإذن الله جلالة الملكة زين الشرف، طيب الله ثراها.

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ولدت جلالتها في اسطنبول، في الثاني من آب عام 1916، وهي ابنة الشريف جميل بن ناصر بن علي، ابن شقيق الشريف الحسين بن علي، وحاكم منطقة حوران إبان الحكم الفيصلي في سوريا، ووجدان هانم، ابنة شاكر باشا، الوالي العثماني لقبرص.


وتزوجت في عام 1934 من ابن عمتها، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، ورزقا بكل من المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك الحسين، وسمو الأمير محمد، طيب الله ثراهما، وسمو الأمير الحسن، وسمو الأميرة بسمة.


وحظيت الملكة زين، رحمها الله، باحترام ومحبة الشعب، وكانت تلقب بـ"أم الأردنيين".


كما أنها من رائدات الحركة النسائية في الأردن، حيث أسست عام 1944 أول اتحاد نسائي، وتبعته بتأسيس الفرع النسائي لجمعية الهلال الأحمر الأردني عام 1948.


وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، قادت الملكة زين الشرف حملة وطنية إنسانية لتقديم العون لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في الضفتين، فيما أسست مبرة أم الحسين عام 1965، لتوفير الحياة الفضلى لآلاف الأيتام.

 
gnews

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