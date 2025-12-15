ارتفاع أسعار النفط عالميا

08:21 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الاثنين، لتعوض جزءا من انخفاضها بنسبة أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، إذ طغت المخاوف من احتمال تعطل الإنتاج بسبب تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا على المخاوف المستمرة من فائض المعروض وتأثيرات اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا. اضافة اعلان





ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.37 دولارا للبرميل عند الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 57.67 دولار للبرميل.



قال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي "تأرجحت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بين التفاؤل والحذر، في حين تتصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات".



وأضاف "مع ذلك، في ظل غياب رؤية واضحة للأسواق، تظل المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض قائمة، وما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد، فقد ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولارا مطلع العام المقبل".



وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن طموح بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال محادثات استمرت خمس ساعات مع المبعوثين الأميركيين في برلين أمس الأحد. ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم الاثنين.



وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "تم إحراز تقدم كبير"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

