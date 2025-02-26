الرجبي رئيسًا لجمعية المستثمرين الأردنية

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الوكيل الإخباري- اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المستثمرين الأردنية، خلال اجتماعها الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، الصناعي مجاهد الرجبي رئيسًا لها، وسائد الجيطان نائبًا للرئيس. اضافة اعلان





كما تم انتخاب المهندس داوود القصراوي أمينًا للسر، والمهندس قصي العرموطي أمينًا للصندوق، بالإضافة إلى المهندس معتز العلي، وعبد الحافظ موفق، وأحمد العاملي، ورمزي إلياس قندلفت، وطارق أبو خزنة كأعضاء في مجلس الإدارة.



وخلال الاجتماع العادي، أقرت الهيئة العامة للجمعية التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس الإدارة للعام 2024.



وأكد مجاهد الرجبي أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مواصلة دعم المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة سحاب، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن الجمعية ستواصل أداء دورها المحوري في تحقيق التكامل بين المستثمرين والجهات المعنية، بهدف جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع غرفتي صناعة عمان والأردن، اللتين تشكلان المظلة الداعمة للقطاع الصناعي.



وشدد الرجبي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال تبني استراتيجيات اقتصادية حديثة تدعم النمو المستدام، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، إضافةً إلى دعم تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.



يُذكر أن جمعية المستثمرين الأردنية تأسست عام 1991، بهدف تقديم الخدمات للمنشآت الصناعية والخدمية المنتسبة لها ضمن المناطق الجغرافية المشمولة بعضويتها، وتعزيز التعاون بين الصناعات المختلفة لتحقيق تكافل صناعي يساهم في إنتاج منتجات أردنية متميزة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.





