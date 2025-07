لقطة طريفة.. ترامب يكسر البروتوكول في مشهد أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- التقطت عدسات الكاميرا لحظة غريبة بطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء احتفال تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 على منصة التتويج في ملعب "ميتلايف" بمدينة ميامي.

وقام الرئيس الأمريكي، بتسليم الميداليات الذهبية وكأس العالم للأندية إلى لاعبي تشيلسي، إلى جانب الميداليات الفضية إلى باريس سان جيرمان.



وحرص ترامب على التواجد على منصات التتويج لتقليد لاعبي تشيلسي بالميداليات الذهبية بعد التتويج باللقب، وقام بالاحتفال معهم بعد تسليمهم كأس البطولة، رغم محاولة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقناع ترامب بمغادرة المنصة، إلا أنه رفض الخروج وظل واقفا برفقة لاعبي تشيلسي أثناء التقاط الصورة الرسمية للتتويج بالبطولة، في مشهد نادر أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق متابعون على الموقف بموجة واسعة من السخرية، إذ يقتضي البروتوكول الرسمي، أن يترك الحفل للفريق المتوج.