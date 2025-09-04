الرصيفة: ندوة حول موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة

الوكيل الإخباري- أقامت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية بالتعاون مع نادي الرواد الثقافي، مساء أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة ودور الأردن في دعم غزة".

وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر نادي الرواد الثقافي، الدكتور المحامي محمد أبو هزيم وأدارها أحمد الحسن.