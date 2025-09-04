الرصيفة: ندوة حول موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة

وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر نادي الرواد الثقافي، الدكتور المحامي محمد أبو هزيم وأدارها أحمد الحسن.
واستهل نائب رئيس جمعية أبناء الرصيفة الثقافية عمر قاسم الندوة بالحديث حول أهمية مواصلة الحديث والنشر حول جرائم الإبادة في غزة .
