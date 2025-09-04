الخميس 2025-09-04 03:00 م
 

الرصيفة: ندوة حول موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة

الاحتلال ينسف مباني سكنية بمدينتي غزة وخان يونس
غزة
 
الخميس، 04-09-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-    أقامت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية بالتعاون مع نادي الرواد الثقافي، مساء أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة ودور الأردن في دعم غزة".

اضافة اعلان


وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر نادي الرواد الثقافي، الدكتور المحامي محمد أبو هزيم وأدارها أحمد الحسن.


واستهل نائب رئيس جمعية أبناء الرصيفة الثقافية عمر قاسم الندوة بالحديث حول أهمية مواصلة الحديث والنشر حول جرائم الإبادة في غزة . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة