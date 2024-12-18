الرفاعي: الانتخابات النيابية غيرت المفاهيم التقليدية عن الأحزاب

وأكد الرفاعي خلال مشاركته بالملتقى الإعلامي اليوم الاربعاء، الذي يعقده معهد الإعلام الأردني شهريًا بعنوان: "تحديث المنظومة: بانورما سياسية لعام 2024"، وأدارته عضو مجلس إدارة المعهد دانة الصُّياغ، ضرورة وجود انتخابات داخل الأحزاب لفرز قياداتها لترسيخ ثقة منتسبيها، مشيرا الى أهمية الابتعاد عن عقلية "نحن نعرف أكثر من الشباب أو المرأة".
وبين الحاجة إلى فهرس أردني؛ للدلالة على الأحزاب الموجودة في الأردن واتجاهاتها وفكرها، موضحا ضرورة أن يكون للحزب برنامج مبني على أساس الواقع وليس الخيال.
بدورها، أشارت الرئيسة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني هانية برقاوي إلى أنّ الملتقى الإعلامي كان مجرد فكرة وصلت إلى واقع يضم شخصيات مهمة وملهمة، تثري الحوار والمعرفة، وتنقل التجربة والخبرات بين الأجيال.
يشار إلى أن معهد الإعلام الأردني يعقد جلسة حوارية كل شهر، تتناول موضوعا جديدا يهم الجمهور، ضمن إطار عمل المعهد في نشر الوعي في مختلف القضايا والمجالات، لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف أطراف المجتمع.
بترا
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