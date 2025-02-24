الرواجبة: فرص كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودية

وأشار الرواجبة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن السوق السعودية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية التي كان لها دور رئيس بتأسيس شركات ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية، كونها تملك خبرات كبيرة تؤهلها لذلك بجدارة.
وبين أن دول المنطقة ومن ضمنها السعودية على دراية كاملة بقوة الشركات الأردنية وخبراتها الواسعة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ودورها في تقديم حلول بمجالات التحول الرقمي للعديد من دول الخليج العربي، علاوة على وجود الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والمدربة التي رفدت شركاتها بخبراتها الكبيرة.
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