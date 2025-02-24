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الرواجبة: فرص كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودية

غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
الإثنين، 24-02-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-    أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود فرص واعدة للشركات الأردنية في السعودية في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المملكة بالتحول الرقمي.

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وأشار الرواجبة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن السوق السعودية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية التي كان لها دور رئيس بتأسيس شركات ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية، كونها تملك خبرات كبيرة تؤهلها لذلك بجدارة.


وبين أن دول المنطقة ومن ضمنها السعودية على دراية كاملة بقوة الشركات الأردنية وخبراتها الواسعة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ودورها في تقديم حلول بمجالات التحول الرقمي للعديد من دول الخليج العربي، علاوة على وجود الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والمدربة التي رفدت شركاتها بخبراتها الكبيرة.

 
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