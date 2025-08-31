الرواشدة والحجازين والشواربة يبحثون خطط مشاريع الجداريات الفنية

ووفق بيان صحفي لوزارة الثقافة، جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد اليوم في المركز الثقافي الملكي، بحضور أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة والفنان التشكيلي رائد عصفور، ومساعد أمين عام وزارة الثقافة، عروبة الشمايلة.
ويأتي الاجتماع بحسب البيان، في إطار الجهود الوطنية المشتركة لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة، وإبراز الهوية الثقافية والفنية للأردن، وتعزيز حضور الفنون البصرية كعنصر حيوي في المشهد الثقافي والسياحي.
وأكد المجتمعون أن هذه الجداريات لن تقتصر على البعد الجمالي فحسب، بل ستُسهم في تكريس روح الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفن كقيمة حضارية، فضلاً عن دورها في إثراء المشهد الثقافي والسياحي، وإبراز خصوصية كل محافظة من خلال فنانيها المحليين.
ويُعد المشروع خطوة وطنية رائدة، تنطلق من العاصمة وصولًا إلى مختلف المدن الأردنية لتكون شاهدة على ثراء الثقافة الأردنية وتنوعها.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان
-
تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء
-
ندوة في إربد احتفاء بالشاعر الزغول
-
عبد الرحيم الواكد أميناً عاماً لمجلس الأعيان
-
مهم لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
-
أبرز التعديلات على نظام ترخيص السواقين لسنة 2025
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في عجلون وجرش