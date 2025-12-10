الأربعاء 2025-12-10 10:42 ص

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"

مبنى أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
الأربعاء، 10-12-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ ( قصوى مياه) اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن.

اضافة اعلان


وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعية المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.


ودعت المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


كما شددت على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وأهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

يثس

منوعات طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

ة

منوعات قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

أخبار محلية اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي العربي رقم 813

عربي ودولي الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

مدخل البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"



 






الأكثر مشاهدة