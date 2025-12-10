أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ ( قصوى مياه) اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن.

وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعية المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.



ودعت المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



كما شددت على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.