الزيت الاردني يحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون

وحصلت العلامات التجارية الأردنية الثلاث المشاركة في المسابقة، (البترا، بيو جوردان وهولي أوليف)، على الجائزة الذهبية في المسابقة التي جرت مؤخراً في القاهرة وبمشاركة نحو 200 شركة متنافسة من مختلف الدول.
وفي مقر السفارة، تسلّم العضايلة الجوائز من الدكتور محمود حسن، رئيس مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون، وميرنا مدحت عضو مجلس إدارة المسابقة، حيث شهد اللقاء إشادة بتميز زيت الزيتون الأردني على مختلف المستويات.
وجرى بحضور المستشار الإعلامي في السفارة الدكتور علاء الزيود، بحث تعزيز فرص التعاون التجاري بين الأردن ومصر في قطاع زيتون المائدة وزيت الزيتون، حيث تمثل مسابقة الأهرام أحدى مظلات التعاون في هذا المجال.
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