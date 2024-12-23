السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات

ويأتي اختيار السرحان من قبل اعضاء المجموعة تقديراً للجهود التي قادها خلال السنوات الأخيرة في تعزيز التواصل الدائم مع الهيئات التنظيمية العالمية والسعي الى تحقيق الانسجام والتوافق بين كافة المجموعات المتخصصة على الصعيد الإقليمي والدولي، وللخبرات العملية والمعارف المتخصصة التي يتحلى بها والتي انعكست أثرها في تحقيق المنجزات الوطنية وتنفيذ المشاريع الرائدة التي ساهمت وتساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، اضافة الى الدور القيادي الذي يمارسه السرحان من خلال رئاسته لمؤسسة وطنية تعنى بتنظيم قطاع هام وحيوي يتسم بالديناميكية والتغيرات المتسارعة، الامر الذي ادى الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانعكس أثره على مسيرة الأردن في قطاع الاتصالات وتواصل الاشادة الدولية بالدور المؤثر الذي يلعبه الأردن في كافة المنظمات المتخصصة بالقطاع على المستوى الدولي.
وفي تصريح له عقب الاجتماع أكد المهندس السرحان ان تولي الاردن رئاسة المجموعة الاورومتوسطية لمنظمي الاتصالات يعد انجازاً مهماً يعزز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما ان هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في بناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية بما يسهم في توفير بيئة اتصالات تشجع الاستثمار وتحقق الرفاهية لشعوب المنطقة، وان الاردن يملك من القدرات البشرية والفنية ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية.
وأضاف قائلاً:" أقدر جهود المجموعة في تعزيز التنسيق التنظيمي للبيئات الرقمية ومعايير الاتصالات الإلكترونية على المستوى الإقليمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في الإتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أثني على عملها في تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية الوطنية على تطوير وتنفيذ الأطر التنظيمية المواتية لقطاع الاتصالات، مبدياً التزامي بالعمل وبتعاون وثيق مع جميع وزراء الدول الأعضاء لتعزيز رؤية مشتركة تحقق أهداف المجموعة وتضمن استدامتها وتقدمها".
والمهندس السرحان يشغل منصب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيساً تنفيذياً للهيئة منذ أواخر العام 2021 وحتى تاريخه، وشغل منصب مدير وحدة المشاريع والشؤون الفنية في المجموعة الخاصة باتصالات جلالة القائد الاعلى في الديوان الملكي العامر وتولى عدة مناصب في شركات اتصالات دولية، وحقق السرحان الحاصل على درجة الماجستير في الادارة الهندسية وماجستير في ادارة نظم المعلومات ودرجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية العديد من الانجازات والمشاريع الريادية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال فترة رئاسته لمجلس مفوضي الهيئة ومن أبرزها المساهمة في ادخال خدمات تقنية الجيل الخامس والتي صاحبها ادخال لأجهزة انترنت الاشياء السوق الاردني والحصول على جوائز تقديرية متنوعة.
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