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السفارة الكورية في عمان تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-    أقامت السفارة الكورية في عمان مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية كوريا.

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وألقى السفير الكوري في عمان بيل أو كيم، كلمة عرض خلالها للتعاون والشراكة القائمة بين الأردن وكوريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بدأت منذ عام 1962.


وحضر الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير الكوري بعمان، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ومدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشه، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.

 
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