السفارة الكورية في عمان تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

الوكيل الإخباري- أقامت السفارة الكورية في عمان مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية كوريا.

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وألقى السفير الكوري في عمان بيل أو كيم، كلمة عرض خلالها للتعاون والشراكة القائمة بين الأردن وكوريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بدأت منذ عام 1962.