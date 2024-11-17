السفير العُماني يؤكد العلاقات التاريخية المتميزة مع الأردن

الوكيل الإخباري- أكد السفير العُماني لدى الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، إلى الأردن أخيرًا، عكست حجم الاحترام والتقدير الذي يكنه كلا البلدين والقائدان للآخر، ويؤشر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي تتسم بالتوافق الدائم في المواقف المصيرية التي تهم الأمة العربية والإسلامية، والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين وللمنطقة بشكل عام.

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