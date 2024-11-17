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السفير العُماني يؤكد العلاقات التاريخية المتميزة مع الأردن

الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي
الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي
الأحد، 17-11-2024 05:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد السفير العُماني لدى الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، إلى الأردن أخيرًا، عكست حجم الاحترام والتقدير الذي يكنه كلا البلدين والقائدان للآخر، ويؤشر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي تتسم بالتوافق الدائم في المواقف المصيرية التي تهم الأمة العربية والإسلامية، والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين وللمنطقة بشكل عام.

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وقال العجيلي، في لقاء صحافي بمناسبة العيد الوطني الـ54 لسلطنة عُمان، إن زيارة السلطان هيثم، للأردن، كانت بالغة الأهمية في تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وزادت من التناغم المعتاد في الرؤى السياسية بين قادة البلدين الذين يشددان دائمًا على ضرورة النظر بحكمة وإصرار لملف القضية الفلسطينية وتنبيه العالم في المحافل الدولية بأهميتها.

 
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