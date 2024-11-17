السفير العُماني يؤكد العلاقات التاريخية المتميزة مع الأردن

وقال العجيلي، في لقاء صحافي بمناسبة العيد الوطني الـ54 لسلطنة عُمان، إن زيارة السلطان هيثم، للأردن، كانت بالغة الأهمية في تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وزادت من التناغم المعتاد في الرؤى السياسية بين قادة البلدين الذين يشددان دائمًا على ضرورة النظر بحكمة وإصرار لملف القضية الفلسطينية وتنبيه العالم في المحافل الدولية بأهميتها.
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