جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة

الوكيل الإخباري- نظّمت جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية، اليوم الأربعاء، فعاليتين بهدف تعزيز المسيرة التعليمية في كلا الجامعتين، والمساهمة في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والقيادية، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز دورهم في خدمة المجتمع.

ففي اليرموك، أطلق مركز الاعتماد وضمان الجودة البرنامج الأساسي لتدريب كوادرها الأكاديمية والإدارية على الكفايات الرقمية، في خطوة تعكس التزام الجامعة بالتحول الرقمي.



وقال مدير المركز، الدكتور علي شحادة، إن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية شاملة بهدف تعزيز الكفاءة الرقمية للجهاز الإداري والأكاديمي، ودعم مسيرة التحول المؤسسي التي تتماشى مع رؤية الدولة الأردنية ومبادرات مجلس تكنولوجيا المستقبل.



وأكد أن هذا البرنامج يمثلُ ترجمة عملية لحرص الجامعة على تمكين كوادرها من امتلاك الأدوات الرقمية الحديثة، بحيث لا يقتصر هذا التمكين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل الجامعي فحسب، وإنما يمتد ليشمل تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية الشاملة.



وفي الطفيلة، كرَّمت جامعة الطفيلة التقنية طلبة المحافظة الأوائل في امتحان الثانوية العامة للعام الحالي.



وأعرب رئيس الجامعة بالوكالة، الدكتور كمال الخندقجي، عن فخر الجامعة واعتزازها بإنجازات الطلبة المتفوقين، مؤكدًا أنّ هذا التفوق يُجسّد صورة مُشرقة للشباب الأردني الطموح، ويعكس ثمرة الجد والاجتهاد.



من جانبه، عبّر مندوب مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة، إبراهيم الزرقان، عن شكره لجامعة الطفيلة التقنية على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس دور الجامعة كشريك وطني في دعم المسيرة التربوية والاهتمام بالطلبة المتفوقين.



وفي كلمة ألقاها الطلبة الأوائل خلال الحفل، عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للجامعة على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أنّ هذا التكريم سيبقى حافزًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح.