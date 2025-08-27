"زراعة المزار الجنوبي" تنظم مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

وتأتي المدرسة ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة الممول من صندوق المناخ الأخضر وتنفذه منظمة الفاو.
وقال مدير مديرية زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، إن تنفيذ هذه المدارس الحقلية يأتي تنفيذا للخطة الزراعية التي ينفذها قسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بهدف تطوير مهارات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت المهندسة، ناجية الطراونة، مهمة تيسير المدرسة الحقلية، مشيرة إلى أنه تم تقسيم المزارعين إلى مجموعات عمل، حيث شاركوا في تنفيذ عدد من الأنشطة العملية، شملت حفر خنادق تحت الأرض، وتثبيت الأنابيب، ومد شبكة الري، وربطها بالخط الرئيسي.
