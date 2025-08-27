"بيت الإبداع" في عجلون يجمع التراث بالتكنولوجيا الحديثة

الوكيل الإخباري- يشكل "بيت الإبداع" في محافظة عجلون مبادرة فريدة أعدها المهندس طارق القحف لدمج التراث العربي الأصيل مع التقنيات الحديثة بما يعكس رؤية ابتكارية لتحفيز الشباب وصون الهوية الثقافية.

اضافة اعلان



وقال القحف، إن فكرة المشروع جاءت انطلاقًا من رغبته في الحفاظ على هوية الأجداد ومقتنياتهم التراثية ودمجها بأفكار عصرية تشمل الإضاءة الذكية، التحكم الكهربائي، وتقنيات الطاقة الشمسية المتجددة.



وأوضح أن "بيت الإبداع" يضم مقتنيات أثرية نادرة مضى عليها مئات السنين مثل أجهزة الراديو القديمة وآلات الجرامافون إلى جانب مجسمات السفن وأدوات فنية وتكنولوجية حديثة جميعها موصولة بأنظمة طاقة متجددة ونظيفة.



وأكد القحف أن "بيت الإبداع" دخل مرحلة جديدة من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحكم بالمشاريع المختلفة عن بعد عبر الهاتف المحمول بما يعزز من تجربة الزوار ويحفز الشباب على إخراج أفكارهم الإبداعية.



وأضاف أن خبرته الممتدة لأكثر من 22 عامًا في قوة الإطفاء الكويتية مكّنته من تصميم أدوات مبتكرة لتوليد الطاقة باستخدام المياه وإنشاء مشروع للطيران الافتراضي يتيح للزائر قيادة طائرة "بوينغ" بتقنية المحاكاة.