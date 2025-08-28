السفير الفرنسي بعمان: فرنسا ستبقى لجانب الأردن في مواجهة التحديات

وقال غرانميزون إن بلاده ستواصل العمل مع الأردن يداً بيد لتعزيز استقراره في المنطقة، باعتبار المملكة بلد الأمن والأمان، والانفتاح والحوار، وبلد التراث والتحديث.
وأضاف السفير، في فيديو مصور بثه برفقة زوجته من المدرج الروماني على الفيسبوك، بمناسبة انتهاء عمله كسفير لفرنسا في الأردن، أن وجودهما في هذا المعلم التاريخي يرمز إلى أصالة التراث وتلاقي الحضارات.
وبين أن العلاقات الأردنية الفرنسية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تعزيزًا وتقدمًا في مختلف المجالات.
وأكد أن فرنسا ستواصل جهودها من أجل تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح أخيرًا بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام.
