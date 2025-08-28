السفير الفرنسي بعمان: فرنسا ستبقى لجانب الأردن في مواجهة التحديات

الوكيل الإخباري- أكد السفير الفرنسي في عمان، أليكسي لوكوور غرانميزون، أن بلاده ستبقى إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال غرانميزون إن بلاده ستواصل العمل مع الأردن يداً بيد لتعزيز استقراره في المنطقة، باعتبار المملكة بلد الأمن والأمان، والانفتاح والحوار، وبلد التراث والتحديث.



وأضاف السفير، في فيديو مصور بثه برفقة زوجته من المدرج الروماني على الفيسبوك، بمناسبة انتهاء عمله كسفير لفرنسا في الأردن، أن وجودهما في هذا المعلم التاريخي يرمز إلى أصالة التراث وتلاقي الحضارات.



وبين أن العلاقات الأردنية الفرنسية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تعزيزًا وتقدمًا في مختلف المجالات.