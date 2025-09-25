السفير الياباني يزور مخيم الزعتري

الوكيل الإخباري - زار سفير اليابان لدى الأردن أساري هيديكي، مخيم الزعتري، وأكد خلال لقائه اللاجئين في المخيم، استمرار دعم بلاده للاجئين والمجتمعات المضيفة.

اضافة اعلان



كما أكد أهمية الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ظل ما تواجهه التمويلات الإنسانية من ضغوط متزايدة.



وقال هيديكي إن الدعم الياباني يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اللاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة، من خلال توفير خدمات الحماية والمساعدات النقدية الطارئة، لافتا إلى أن بلاده تجدد التزامها بدعم الأردن، الذي يعد من أعلى الدول المضيفة للاجئين قياسا بعدد السكان، عبر تحديد حلول دائمة تسهم في دعم اللاجئين.



وقالت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، إن دعم اليابان للمفوضية يسهم في تمكينها من مواصلة تنفيذ الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى إشراك اللاجئين في تصميم حلول لمجتمعاتهم، بما يشمل المبادرات الثقافية والتعليمية، وحماية الطفل، وتمكين المرأة، وتطوير المهارات اللازمة لكسب العيش.



وأكدت أن التمويل الياباني يساهم في توفير مساعدات نقدية للاجئين، ومن بينهم المصابون بأمراض خطيرة، والأسر التي تعيلها أمهات.