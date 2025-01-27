السماح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية عبر مركز جابر

11:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718405 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر الأردن السماح للمستثمرين السوريين الشركاء في الشركات والذين لا تقل حصصهم عن 50 ألف دينار ولا يحملون بطاقة مستثمر فئة (أ ، ب) وأفراد عائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية الخاصة. اضافة اعلان





ويأتي القرار الصادر عن وزير الداخلية مازن الفراية، استكمالا للإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات بدخول ومغادرة المستثمرين السوريين وأفراد أسرهم من خلال مركز حدود جابر.