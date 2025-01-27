السماح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية عبر مركز جابر

ويأتي القرار الصادر عن وزير الداخلية مازن الفراية، استكمالا للإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات بدخول ومغادرة المستثمرين السوريين وأفراد أسرهم من خلال مركز حدود جابر.
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