بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)

الوكيل الإخباري- ردّت الإعلامية المصرية هالة سرحان على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لموقف محرج خلال مشاركتها في ملتقى الإعلام العربي في بيروت، عندما سألتها مراسلة قناة "الجديد" جاسنيت عنتر عن اسمها على الهواء مباشرة.

وفي تصريحات لـ ONE TV، أكدت سرحان أن الموقف كان عفوياً تماماً، وقالت: "المذيعة كانت فتاة صغيرة تظهر على الهواء للمرة الأولى، سألتني من أي بلد أنتِ وما اسمك، فمزحت معها وقلت: يا حبيبتي، ألا تعرفين اسمي؟". وأضافت أنها لم تقصد إحراج المذيعة، مشددة على أن الدرس المهم للمبتدئين في الإعلام هو معرفة أسماء الشخصيات التي صنعت تاريخ المهنة.



جاءت الحادثة ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى، الذي يهدف إلى مناقشة دور الإعلام العربي في ظل التحولات التكنولوجية والمنصات الرقمية الجديدة، ويجمع نخبة من الإعلاميين والشخصيات الفكرية والثقافية.

لبنان 24