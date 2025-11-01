السبت 2025-11-01 12:21 م
 

بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)

ا
هالة سرحان
 
السبت، 01-11-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   ردّت الإعلامية المصرية هالة سرحان على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لموقف محرج خلال مشاركتها في ملتقى الإعلام العربي في بيروت، عندما سألتها مراسلة قناة "الجديد" جاسنيت عنتر عن اسمها على الهواء مباشرة.

اضافة اعلان


وفي تصريحات لـ ONE TV، أكدت سرحان أن الموقف كان عفوياً تماماً، وقالت: "المذيعة كانت فتاة صغيرة تظهر على الهواء للمرة الأولى، سألتني من أي بلد أنتِ وما اسمك، فمزحت معها وقلت: يا حبيبتي، ألا تعرفين اسمي؟". وأضافت أنها لم تقصد إحراج المذيعة، مشددة على أن الدرس المهم للمبتدئين في الإعلام هو معرفة أسماء الشخصيات التي صنعت تاريخ المهنة.


جاءت الحادثة ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى، الذي يهدف إلى مناقشة دور الإعلام العربي في ظل التحولات التكنولوجية والمنصات الرقمية الجديدة، ويجمع نخبة من الإعلاميين والشخصيات الفكرية والثقافية.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال

ا

فن ومشاهير بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

فلسطين مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

تعبيرية

أخبار محلية وزير الصحة: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

فت

فن ومشاهير شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

ارشيفية

فلسطين الإعلام العبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

ارشيف

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت



 
 





الأكثر مشاهدة