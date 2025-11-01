تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال

الوكيل الإخباري- أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم إعطاء أقراص الفلورايد القابلة للبلع للأطفال دون سن الثالثة. تأتي هذه التوصية بعد أن لاحظت الإدارة استخدام هذه الأقراص أحياناً للأطفال الذين لا تحتوي مياه شربهم على الفلورايد، رغم أن الأقراص لم تحصل على موافقة رسمية، وتختلف عن معجون الأسنان وغسول الفم لأنها قابلة للبلع.

وأرسلت الـ FDA إخطارات إلى أربع شركات تصنع هذه الأقراص، مطالبة بأن تحمل المنتجات ملصقات تحدد استخدامها للأطفال المعرضين لخطر التسوس أو الذين يعانون من سوء نظافة الأسنان. وأكدت الإدارة أن أقراص الفلورايد لا ينبغي استخدامها للأطفال دون سن الثالثة أو للأطفال الأكبر سناً غير المعرضين لخطر كبير لتسوس الأسنان.



من جانبه، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور إن القرار يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفلورايد القابل للابتلاع ورفع مستوى الوعي العام بين الأطباء وأولياء الأمور.