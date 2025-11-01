تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال

وأرسلت الـ FDA إخطارات إلى أربع شركات تصنع هذه الأقراص، مطالبة بأن تحمل المنتجات ملصقات تحدد استخدامها للأطفال المعرضين لخطر التسوس أو الذين يعانون من سوء نظافة الأسنان. وأكدت الإدارة أن أقراص الفلورايد لا ينبغي استخدامها للأطفال دون سن الثالثة أو للأطفال الأكبر سناً غير المعرضين لخطر كبير لتسوس الأسنان.
من جانبه، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور إن القرار يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفلورايد القابل للابتلاع ورفع مستوى الوعي العام بين الأطباء وأولياء الأمور.
