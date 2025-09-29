السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

09:02 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747836 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تعطل مركبة شحن (تريلا) داخل نفق صويلح، للسير القادم من منطقة صافوط باتجاه المدينة الطبية، مما تسبب بتباطؤ في الحركة المرورية في الموقع. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أن مجموعاتها تتواجد في المكان وتعمل على متابعة الحالة، لسحب الأثر المروري المترتب على الحادث.