السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

وأوضحت الإدارة أن مجموعاتها تتواجد في المكان وتعمل على متابعة الحالة، لسحب الأثر المروري المترتب على الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
أمن الدولة تحيل بعضا من قضايا أموال الجماعة المحظورة إلى نائب عام عمّان
-
إدارة مكافحة المخدرات تفكك خلية جرمية مكوّنة من 14 شخصاً
-
تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين
-
التربية تُحيل موظفين إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية - اسماء
-
بلدية إربد تنذر 2648 منشأة وتخالف 440 خلال آب الماضي
-
مزاد علني وجاهي اليوم لأرقام المركبات الأكثر تميزا
-
الأمن ينعى أحمد البيايضة