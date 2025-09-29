الإثنين 2025-09-29 10:35 ص
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

مركبة شحن متعطلة داخل نفق صويلح
الإثنين، 29-09-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير عن تعطل مركبة شحن (تريلا) داخل نفق صويلح، للسير القادم من منطقة صافوط باتجاه المدينة الطبية، مما تسبب بتباطؤ في الحركة المرورية في الموقع.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن مجموعاتها تتواجد في المكان وتعمل على متابعة الحالة، لسحب الأثر المروري المترتب على الحادث.
 
 
