السير تكشف عن سبب الأزمة المرورية داخل نفق صويلح

وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها تتواجد في المكان للتعامل مع التعطل، والعمل على سحب المركبة وإعادة انسيابية حركة السير بشكل كامل.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
-
متى تتحول "إشعارات" حملة الشتاء للامن العام لمخالفات سير ؟
-
الأردن يشارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند
-
انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية
-
بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية اعتبارا من اليوم
-
قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية اليوم