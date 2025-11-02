السير تكشف عن سبب الأزمة المرورية داخل نفق صويلح

10:10 ص

الوكيل الإخباري- تسبب تعطل مركبة (صهريج) داخل نفق صويلح باتجاه إشارة الصناعة بحدوث أثر مروري مؤقت في الموقع، وفق ما أفادت به إدارة السير. اضافة اعلان





وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها تتواجد في المكان للتعامل مع التعطل، والعمل على سحب المركبة وإعادة انسيابية حركة السير بشكل كامل.