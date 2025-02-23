السير: فتح جميع الجسور في عمّان أمام حركة السير التي أغلقت بسبب الانجماد

08:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721523 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام، صباح الأحد، فتح جميع الجسور أمام حركة السيارات في العاصمة عمّان، التي كانت قد أغلقت بسبب الانجماد. اضافة اعلان





وكانت أمانة عمان قد أعلنت مساء السبت أنه سيتم إغلاق 24 جسراً في عمّان الساعة 11 مساءً حتى صباح الأحد، تجنبًا للانزلاقات وحفاظًا على السلامة العامة.







