السير: فتح جميع الجسور في عمّان أمام حركة السير التي أغلقت بسبب الانجماد

وكانت أمانة عمان قد أعلنت مساء السبت أنه سيتم إغلاق 24 جسراً في عمّان الساعة 11 مساءً حتى صباح الأحد، تجنبًا للانزلاقات وحفاظًا على السلامة العامة.
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