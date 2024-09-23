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"الصحة العالمية": الأردن جهوده متواصلة بمختلف مناطق الصراع في العالم

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 23-09-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 وكان في استقباله قائد قوة المستشفى.

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واستمع الوفد إلى إيجاز عن العيادات والاختصاصات الطبية المتوفرة في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للأهل والأشقاء في جنوب قطاع غزة.


كما اطلع الوفد على آلية عمل مبادرة "استعادة الأمل" وكيفية تجهيز وتركيب الأطراف الاصطناعية للمصاب خلال ساعة واحدة فقط، والتي تمكن العاملون في الخدمات الطبية الملكية أمام الوفد من تركيب أطراف صناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي استطاع خلالها المشي في يوم واحد، كسابقة تحصل لأول مرة في العالم.


وثمّن الوفد جهود الأردن المتواصلة بمختلف مناطق الصراع  في العالم، مشيدين بقيادة وإدارة مرتبات وطواقم المستشفى على ما يبذلوه من جهود متميزة لمساعدة المرضى والمراجعين ومتلقي الخدمة الطبية للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

 
gnews

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