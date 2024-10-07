الصفدي من لبنان: الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية

وبين الصفدي أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفشل بتطبيق القانون الدولي.
وحمل وزير الخارجية أيمن الصفدي إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مبيناً أن أي تصعيد جديد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية.
الصفدي أكد أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تتبدى في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان ، مشيرا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين.
"العالم فشل في حماية الامن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وهذا الفشل سيكون له تبعات لسنوات طويلة"، بحسب تصريحات الوزير الصفدي.
ووصف الصفدي الموقف الإسرائيلي بالمتعنت "ويتحدى قرارات القانون الدولي"، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بمنع التصعيد وعلى المجتمع الدولي أن يفرض على عليها وقف التصعيد في غزة والضفة ولبنان ووقف العدوان على الأماكن المقدسة.
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