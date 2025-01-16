الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني جدد فيها جلالته التهنئة بانتخابه رئيساً للبنان.

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ووفقا لوزارة الخارجية، أكّدت الرسالة التي نقلها الصفدي إلى رئيس الجمهورية وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته.