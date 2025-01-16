الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن

ووفقا لوزارة الخارجية، أكّدت الرسالة التي نقلها الصفدي إلى رئيس الجمهورية وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته.
وتضمنت الرسالة دعوة رسمية من جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن وسيتم تحديد موعدها بالتنسيق بين البلدين.
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