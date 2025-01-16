 
الخميس 2025-01-16 07:40 م
 

الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
الخميس، 16-01-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني جدد فيها جلالته التهنئة بانتخابه رئيساً للبنان.

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ووفقا لوزارة الخارجية، أكّدت الرسالة التي نقلها الصفدي إلى رئيس الجمهورية وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته.


وتضمنت الرسالة دعوة رسمية من جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن وسيتم تحديد موعدها بالتنسيق بين البلدين.

 
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