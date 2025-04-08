الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

وأكّد الوزيران الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.
كما بحث الصفدي وسمو الشيخ عبدالله تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وإنهاء ما تواجه من أزمات، ومنع توسعها.
وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله خلال لقائهما ضرورة تكاتف الجهود للتوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزت بجهود مصرية وقطرية وأميركية.
كما بحثا سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأكّد الوزيران الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافّة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
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