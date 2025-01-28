 
الثلاثاء 2025-01-28 09:42 م
 

الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي

الأونروا
الأونروا
الثلاثاء، 28-01-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات الصداقة وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.اضافة اعلان


كما بحث الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع هاريس، تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

وثمّن الصفدي مواقف إيرلندا الواضحة في دعم حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا ودعم جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلاليتها وتحفظ حقوق كل أبناء شعبها.

وهنأ الصفدي هاريس على توليه مسؤولياته وزيراً للخارجية وأكد التطلع للعمل معاً للبناء على علاقات الشراكة القوية التي تربط البلدين.
 
gnews

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