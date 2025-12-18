محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد الفنان السعودي محمد عبده حفل عقد قران نجله بدر، بحضور الأقارب والأصدقاء ومحبي أعماله.



ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على "إنستغرام" مقاطع فيديو وصور للحفل، أظهرت الفنان وهو يرقص بالسيف مرتديًا البشت، معبّرة عن الفرح الكبير الذي سيطر على المناسبة.

وعلّقت روتانا: "الفرح اليوم من بيت أبو نورة، هو الذي يفرح الناس بأغانيه وعطائه. مبروك لولده بدر بمناسبة عقد قرانه، ونبارك لفنان العرب محمد عبده هذه الفرحة الغالية، عسى أيامهم كلها أفراح ومسرات".

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

كما تداول الجمهور مقاطع الفيديو والصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل محبوه مع المناسبة مقدمين التهاني والتبريكات للعائلة.