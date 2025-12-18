عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب في جميع أرجاء عمان، كما زينت جنبات الشوارع وفي المحلات، وسط إقبال من المواطنين الذين بدأوا الاحتفال بإنجاز المنتخب الذي يصل للنهائي العربي لأول مرة في تاريخه، بانتظار الاحتفال في اللقب التاريخي.
وتعكس هذه الحالة، شغف الجمهور بمنتخب بلاده والاعتزاز والفخر بالإنجازات التي يحققها منتخب النشامى عربيا وآسيويا وعالميا.
وتستعد عمان وجميع محافظات المملكة للاحتفال بإنجاز المنتخب في كأس العرب، حيث أن هذه البطولة وما تشهده من أداء مميز للمنتخب، تدفع للتفاؤل بحضور مشرف للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى
-
المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا
-
التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين
-
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إقامة مباراة كرة قدم عام 1928
-
التربية: بدء الفصل الدراسي الثاني 25 كانون الثاني في المدارس الحكومية
-
تطوير العقبة والأكاديمية العربية يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الإقليمي في تدريب الموانئ
-
الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين