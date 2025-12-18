عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس العرب.

وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب في جميع أرجاء عمان، كما زينت جنبات الشوارع وفي المحلات، وسط إقبال من المواطنين الذين بدأوا الاحتفال بإنجاز المنتخب الذي يصل للنهائي العربي لأول مرة في تاريخه، بانتظار الاحتفال في اللقب التاريخي.



وتعكس هذه الحالة، شغف الجمهور بمنتخب بلاده والاعتزاز والفخر بالإنجازات التي يحققها منتخب النشامى عربيا وآسيويا وعالميا.