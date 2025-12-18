الطب الشرعي يحسم جدل وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور

وصرّحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، فيما تواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، بعد معاينة موقع الحادث وطلب تقارير المباحث والحماية المدنية.
وتُعد نيفين مندور من وجوه أوائل الألفينات، واشتهرت بدورها في فيلم «اللي بالي بالك»، قبل ابتعادها عن الساحة الفنية منذ عام 2006.
-
أخبار متعلقة
-
كيفانش تاتليتوغ يستعد للعودة إلى الدراما بأعمال جديدة
-
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة - فيديو
-
صفقة تاريخية تهز هوليوود.. بث جوائز الأوسكار حصرياً على يوتيوب
-
أول تعليق لمحمد رمضان على حكم حبسه عامين
-
تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين
-
يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" وتستعد لمسلسل جديد
-
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
-
نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة