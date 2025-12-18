الخميس 2025-12-18 03:01 م

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور

نيفين مندور
الوكيل الإخباري-   حسم تقرير الطب الشرعي الجدل حول وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور، مؤكداً أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة استنشاق أدخنة حريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، مع عدم وجود أي شبهة جنائية أو آثار عنف.

وصرّحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، فيما تواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، بعد معاينة موقع الحادث وطلب تقارير المباحث والحماية المدنية.


وتُعد نيفين مندور من وجوه أوائل الألفينات، واشتهرت بدورها في فيلم «اللي بالي بالك»، قبل ابتعادها عن الساحة الفنية منذ عام 2006.

 

