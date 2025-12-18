صفقة تاريخية تهز هوليوود.. بث جوائز الأوسكار حصرياً على يوتيوب

وأكدت الأكاديمية أن «ABC» ستواصل بث الحفل حتى عام 2028، الذي سيشهد الاحتفال بالنسخة المئوية للأوسكار.
وأعرب مسؤولو الأكاديمية عن سعادتهم بالشراكة مع يوتيوب، معتبرين أنها ستوسع الوصول العالمي لحفل الأوسكار ومحتوى الأكاديمية، خاصة مع قاعدة مشاهدين تتجاوز ملياري مستخدم.
وتعد هذه الخطوة سابقة بين الجوائز الأربع الكبرى، إذ تُعد الأوسكار أولها التي تتخلى كلياً عن البث التلفزيوني التقليدي لصالح منصة رقمية.
