صفقة تاريخية تهز هوليوود.. بث جوائز الأوسكار حصرياً على يوتيوب

الوكيل الإخباري- في تحول تاريخي، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نقل البث الحصري لحفل توزيع جوائز الأوسكار إلى منصة يوتيوب ابتداءً من عام 2029 وحتى 2033، منهية شراكة استمرت مع شبكة «ABC» منذ عام 1976.

وأكدت الأكاديمية أن «ABC» ستواصل بث الحفل حتى عام 2028، الذي سيشهد الاحتفال بالنسخة المئوية للأوسكار.



وأعرب مسؤولو الأكاديمية عن سعادتهم بالشراكة مع يوتيوب، معتبرين أنها ستوسع الوصول العالمي لحفل الأوسكار ومحتوى الأكاديمية، خاصة مع قاعدة مشاهدين تتجاوز ملياري مستخدم.



وتعد هذه الخطوة سابقة بين الجوائز الأربع الكبرى، إذ تُعد الأوسكار أولها التي تتخلى كلياً عن البث التلفزيوني التقليدي لصالح منصة رقمية.