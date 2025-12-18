ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

الخميس 2025-12-18 12:13 م

الخميس، 18-12-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   قال ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في منشور على الإنستغرام اليوم الخميس وقبل ساعات من مواجهة المنتخبين الأردني والمغربي في نهائي كأس العرب: جماهير الأردن الوفية انتم الداعم الاول ومصدر قوة وعزيمة النشامى.. التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية .اضافة اعلان
 
 


