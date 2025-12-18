ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

11:57 ص

الوكيل الإخباري- قال ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في منشور على الإنستغرام اليوم الخميس وقبل ساعات من مواجهة المنتخبين الأردني والمغربي في نهائي كأس العرب: جماهير الأردن الوفية انتم الداعم الاول ومصدر قوة وعزيمة النشامى.. التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية . اضافة اعلان



