الصفدي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في سوريا

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الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره المصري، الأحد، تطورات الأوضاع في سوريا. اضافة اعلان





وتطرق الصفدي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبدالعاطي، جهود دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته من خلال إنجاز عملية سياسية جامعة تضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها وحقوقهم.



وبحث الوزيران سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعهما.