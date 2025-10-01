الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

ويُشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان "السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب"، كما سيُجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
