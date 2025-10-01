الأربعاء 2025-10-01 07:32 ص
 

الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 01-10-2025 07:13 ص

الوكيل الإخباري-   يُشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.

اضافة اعلان


ويُشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان "السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب"، كما سيُجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إغلاق الحكومة الأميركية لأول مرة منذ 7 سنوات

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات "الإسرائيلية"

عربي ودولي إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات الإسرائيلية

وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الوفيات وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

فلسطين ألمانيا تؤكد استعدادها للمساعدة على تنفيذ خطة ترامب في غزة

أسطول الصمود

فلسطين رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة