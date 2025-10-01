الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- يُشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.

