الصناعة : تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعزز بيئة ومناخ الاستثمار

وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا التثبيت جاء بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والملاءة المالية.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، بالإضافة إلى المرونة التي أظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأضاف أن تثبيت التصنيف يمكن اعتباره بمثابة حافز ومعزز لبيئة ومناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، في وقت يعاني فيه الإقليم من أحداث واضطرابات سياسية، ما يجعل الأردن عامل استقرار وجذب للاستثمارات وداعماً إضافياً لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة.
وتابع: "يشكل القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية لترجمة هذه الثقة الدولية على أرض الواقع، كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات".
وقال: "ومع التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز بتحقيق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.6 بالمئة العام الحالي، وارتفاعه إلى 3 بالمئة و 3.1 بالمئة للعامين المقبلين 2026 و2027، فإن الصناعة الأردنية ستكون قاطرة هذا النمو، مستفيدة من استقرار التصنيف الائتماني والثقة الدولية بالاقتصاد الوطني".
وأضاف الجغبير: "نحن كقطاع صناعي نتطلع إلى أن تسهم الصناعة في دفع معدلات النمو إلى ما يتجاوز هذه التوقعات، من خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية".
