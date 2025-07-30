الضمان: (16671) اتفاقية تقسيط مبرمة مع منشآت مدينة بمبلغ إجمالي (720) مليون دينار

وجددت المؤسسة دعوتها في بيانها الصادر عن مركزها الإعلامي لكافة المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها حتى الآن إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس إدارتها بتمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة لتصبح بنسبة (0%) حتى نهاية العام الحالي 2025، وللقطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026.
وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.
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