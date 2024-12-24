 
الثلاثاء 2024-12-24 01:39 م
 

الطبيب البلوي المعتقل لدى الاحتلال يلتقي بمحاميه اليوم

الطبيب الأردني عبدالله البلوي
الطبيب الأردني عبدالله البلوي
الثلاثاء، 24-12-2024 01:05 م
الوكيل الإخباري-   كشف أمين السر في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور طارق التميمي عن آخر التطورات حول ظروف اعتقال الطبيب الأردني عبدالله البلوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي .اضافة اعلان


وقال التميمي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الاحتلال لم يسمح إلى الآن لمحامي البلوي بلقائه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعلومات الواردة لعائلة الطبيب أوضحت بأن المحامي سيلتقي اليوم بالطبيب البلوي لأول مرة منذ توقيفه .

وعن أسباب توقيفه ، قال التميمي بأن الاحتلال لم يكشف حتى الآن عن أسباب اعتقال البلوي ، لافتاً إلى أن جميع الظنون تتجه إلى قيمة المبلغ المالي الذي كان يحمله البلوي معه أثناء توجهه إلى قطاع غزة ، حيث يُسمح للطبيب بحمل مبلغ لا يزيد عن 3 آلاف دولار .

وأضاف بأن الاحتلال في أوقات سابقة كان يقوم بمصادرة الأموال التي تزيد عن 3 آلاف دولار  ويقرر فيما إذا كان سيسمح للطبيب بالدخول أو يقرر إعادته إلى الأردن ، لكنه لم يقم بتوقيف أي طبيب في حالات سابقة بسبب حمل أموال أكثر من المسموح به والتي يذهب جُلها للمساعدات الانسانية في قطاع غزة .

ونوّه إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ الوفود الطبية التي يتم فيها اعتقال طبيب وتوقيفه، لينفرد الاحتلال بهذا الحدث المعيب بحق الأطباء حول العالم .
 
gnews

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