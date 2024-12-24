الطبيب البلوي المعتقل لدى الاحتلال يلتقي بمحاميه اليوم

وقال التميمي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الاحتلال لم يسمح إلى الآن لمحامي البلوي بلقائه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعلومات الواردة لعائلة الطبيب أوضحت بأن المحامي سيلتقي اليوم بالطبيب البلوي لأول مرة منذ توقيفه .
وعن أسباب توقيفه ، قال التميمي بأن الاحتلال لم يكشف حتى الآن عن أسباب اعتقال البلوي ، لافتاً إلى أن جميع الظنون تتجه إلى قيمة المبلغ المالي الذي كان يحمله البلوي معه أثناء توجهه إلى قطاع غزة ، حيث يُسمح للطبيب بحمل مبلغ لا يزيد عن 3 آلاف دولار .
وأضاف بأن الاحتلال في أوقات سابقة كان يقوم بمصادرة الأموال التي تزيد عن 3 آلاف دولار ويقرر فيما إذا كان سيسمح للطبيب بالدخول أو يقرر إعادته إلى الأردن ، لكنه لم يقم بتوقيف أي طبيب في حالات سابقة بسبب حمل أموال أكثر من المسموح به والتي يذهب جُلها للمساعدات الانسانية في قطاع غزة .
ونوّه إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ الوفود الطبية التي يتم فيها اعتقال طبيب وتوقيفه، لينفرد الاحتلال بهذا الحدث المعيب بحق الأطباء حول العالم .
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