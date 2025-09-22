"الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

وأضاف أن الهجوم السيبراني استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات الأوروبية.
ولفت إلى أن الهجوم أحدث ازدحامات وتأخير على بعض الرحلات القادمة للأردن.
ودعا مستو المسافرين التأكد من رحلتهم قبل سفرهم بحال حدوث تأخير.
" شركة الطيران أحيانا لا تستطيع الإبلاغ عن التأخيرات واذا حاولت ولم تستطع فالمسافر يفقد حقة بالمطالبة بالعناية والتعويض" وفق مستو .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة
-
الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي
-
الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة
-
نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء
-
البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون
-
تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين
-
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية
-
تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد