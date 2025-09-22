الإثنين 2025-09-22 05:34 م
 

"الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

الإثنين، 22-09-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو،الاثنين، إن الهجوم السيبراني الذي حدث السبت على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن.

وأضاف أن الهجوم السيبراني استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات الأوروبية.


ولفت إلى أن الهجوم أحدث ازدحامات وتأخير على بعض الرحلات القادمة للأردن.


ودعا مستو المسافرين التأكد من رحلتهم قبل سفرهم بحال حدوث تأخير.


" شركة الطيران أحيانا لا تستطيع الإبلاغ عن التأخيرات واذا حاولت ولم تستطع فالمسافر يفقد حقة بالمطالبة بالعناية والتعويض" وفق مستو .

 
 
