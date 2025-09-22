"الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو،الاثنين، إن الهجوم السيبراني الذي حدث السبت على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن.

وأضاف أن الهجوم السيبراني استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات الأوروبية.



ولفت إلى أن الهجوم أحدث ازدحامات وتأخير على بعض الرحلات القادمة للأردن.



ودعا مستو المسافرين التأكد من رحلتهم قبل سفرهم بحال حدوث تأخير.