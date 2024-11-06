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العبداللات: الأردن يعرض تقريره الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف

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جانب من مشاركة الوفد الأردني
الأربعاء، 06-11-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري- قدمت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطبيق بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها، وعكْس توجهاتها الثابتة في احترام حقوق الأفراد وصون كرامتهم.

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وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، بحضور المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أكرم الحراحشة، ومديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رئيسة الوفد السفيرة سجا المجالي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك يسير بخطى مستمرة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في سياق التزام الدولة بتعميق تعاونها مع الآليات الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

وأوضح العبداللات أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل بشكل ساهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.

وأكد التزام الأردن برفض أشكال التعذيب كافة، وحرصه على محاربته تشريعياً وقضائياً وإدارياً، حيث اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعذيب.

 
gnews

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