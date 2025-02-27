العبداللات: منظومة حقوق الإنسان نموذج متقدم يواكب المعايير الدولية

الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، المستندة إلى النهج الهاشمي، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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