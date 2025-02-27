 
الخميس 2025-02-27 03:18 م
 

العبداللات: منظومة حقوق الإنسان نموذج متقدم يواكب المعايير الدولية

الدكتور خليل العبداللات
الدكتور خليل العبداللات
الخميس، 27-02-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، المستندة إلى النهج الهاشمي، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأضاف في اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بحضور نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إن الأردن أصبح نموذجاً يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

 
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