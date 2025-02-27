العبداللات: منظومة حقوق الإنسان نموذج متقدم يواكب المعايير الدولية

وأضاف في اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بحضور نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إن الأردن أصبح نموذجاً يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
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