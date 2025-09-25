“العدل”: انجاز 582 مزاد إلكتروني خلال شهر آب

وبحسب منشور للوزارة اليوم الخميس، فقد تم استقبال 287 طلب مساعدة قانونية خلال شهر آب الماضي .
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة
-
وداعاً سلاحي .. بقلم اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري
-
بمشاركة 400 دار نشر… انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب
-
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة
-
الجيش: القبض على شخص حاول التسلل من الواجهة الشمالية
-
متصرفية لواء الوسطية تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
طرح عطاءين لتشغيل "الباص السريع" ونظام تحصيل الأجرة بين عمّان والزرقاء
-
فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة